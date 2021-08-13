الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 87 عقار بعزبة أبو قرن وتسكين 223 أسرة بمدينة «معا»

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ، إن عدد العقارات التي تم إزالتها  بشكل نهائي في عزبة أبو قرن حتى اليوم  وصل 87 عقارا، وبلغ عدد الأسر التى تم تسكينها وتسليمها الوحدات البديلة المجهزة 223 أسرة مستحقة وجاري أعمال الإزالة.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة لمتابعة أعمال الإزالة الجارية والوقوف على آخر المستجدات بموقع الازالة وتذليل أى عقبات وإيجاد حلول فورية لها.

المهندسة جيهان عبدالمنعم



ووجهت بضرورة المضي بخطوات سريعة فى اعمال الازالة للانتهاء فى الموعد  المحدد لذلك ليتسنى للجهات المعنية البدء فى تنفيذ المشروع الترفيهي الذي وجه به رئيس الجمهورية ، وشددت على ضرورة التعاون مع المواطنين من قاطني العقارات الجاري إزالتها، وتنفيذ الأعمال بشكل منظم  وتسليم المستحقين لوحداتهم المجهزة بمدينة "معا" بحي السلام فور الإخلاء إلى جانب توفير سيارات تابعة للمحافظة لمساعدات أهالينا من قاطني المنطقة الجاري إزالتها فى توصيل متعلقاتهم للسكن الجديد

إزالة عقار بعزبة أبو قرن

- تفاصيل مشروع التطوير


جدير بالذكر أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم  حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب إتاحة عدد من الانشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.

إزالة عقار بعزبة أبو قرن

وترجع  أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من مجمع الأديان والحضارات ويعد  إنشاء هذه الحديقة  سبب فى تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وسيوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع على جمال القاهرة التاريخية.

إزالة عقار بعزبة أبو قرن
إزالة عقار بعزبة أبو قرن
إزالة عقار بعزبة أبو قرن
إزالة عقار بعزبة أبو قرن
إزالات عزبة ابو قرن عزبة أبو قرن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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