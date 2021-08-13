ولى العهد السعودى يطمئن على صحة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا فجر الجمعة بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للاطمئنان على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، من جهته، عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة.

ودخل الرئيس البرازيلي المستشفى في يوليو الماضي، حيث خضع للعلاج السريري الموصوف من قبل الأطباء.

ولم تكشف إدارة المستشفى عما إذا كان العلاج قد أدى إلى حل مشكلة الرئيس البرازيلي الصحية أم لا.

وأصيب بولسونارو عام 2018 بجرح طعني في البطن خلال محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي، ما أدى إلى تهتك الشريان المسؤول عن إمداد الدم المعوي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 536 ألفا و693 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، أنه تم تسجيل 1532 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 518 ألفا و911 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و378 حالة، عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.