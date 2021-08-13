الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو بالكونجرس تطالب بالوقف الفورى لهدم منازل الفلسطينيين فى القدس

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

طالبت عضو الكونجرس الأمريكي ماري نيومان الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، عبرت نيومان عن غضبها من الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت: "عمل بشع ودنيء اقتلاع عائلات فلسطينية من منازلها في حي سلوان.. الحكومة الإسرائيلية تدوس على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في القدس الشرقية" داعية إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم.

ووفقا لوزارة شؤون القدس هدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري أكثر من 81 مبنى في القدس الشرقية المحتلة، فيما يتهدد الهدم والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وغيرها من أحياء المدينة.

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