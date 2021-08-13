الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب السودان: مزيد من الانقسامات داخل حزب نائب الرئيس

جنوب السودان
جنوب السودان

طالبت الترويكا التي رعت انفصال جنوب السودان بوجوب وقف دوامة الانشقاقات، بعد إعلان نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ووزير المناجم استقالته مع 7 آخرين من الحركة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الترويكا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إنه يجب وقف دوامة الانقسامات والانشقاقات "لضمان ابتعاد جنوب السودان عن تداعيات الحرب".

 

وكان الوزير هنري أودوار أعلن أمس أنه سيغادر الحكومة ويستقيل من الحركة التي يتزعمها نائب الرئيس رياك مشار.

 

واتهم المستقيلون الثمانية مشار "بانفراده بقيادة الحزب وإقصاء الهيئات القيادية" وأكدوا "أن الاستقالات تهدف إلى تولي قيادة الحركة ورسم مسار أكثر ديمقراطية لها يتمحور حول الناس".

 

وباركوا "القيادة المؤقتة للجنرال سيمون غاتويش دوال وفريقه".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

 

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و 1139 إصابة.

 

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31 ألفا و 473 شخصا.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

السودان قلق الرئيس جنوب نائب الوضع جنوب السودان نائب الرئيس انقسامات حزب لرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

«الصحة»: 7 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

الرئيس الجزائرى: القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم بحرائق الغابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى