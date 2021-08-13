جنوب السودان: مزيد من الانقسامات داخل حزب نائب الرئيس

طالبت الترويكا التي رعت انفصال جنوب السودان بوجوب وقف دوامة الانشقاقات، بعد إعلان نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ووزير المناجم استقالته مع 7 آخرين من الحركة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الترويكا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إنه يجب وقف دوامة الانقسامات والانشقاقات "لضمان ابتعاد جنوب السودان عن تداعيات الحرب".

وكان الوزير هنري أودوار أعلن أمس أنه سيغادر الحكومة ويستقيل من الحركة التي يتزعمها نائب الرئيس رياك مشار.

واتهم المستقيلون الثمانية مشار "بانفراده بقيادة الحزب وإقصاء الهيئات القيادية" وأكدوا "أن الاستقالات تهدف إلى تولي قيادة الحركة ورسم مسار أكثر ديمقراطية لها يتمحور حول الناس".

وباركوا "القيادة المؤقتة للجنرال سيمون غاتويش دوال وفريقه".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و 1139 إصابة.

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31 ألفا و 473 شخصا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.