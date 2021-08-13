عصام السقا عن مخرج فيلم «موسى»: «براند السينما العربية»

أعرب الفنان عصام السقا، عن بالغ سعادته لعرض فيلم "موسى" في دور العرض السينمائي في مصر، ومختلف أنحاء الوطن العربي، وهو النوع الأول من هذه الأفلام يكون بطلها "روبوت".



وأضاف "السقا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدكتور بيتر ميمي، مؤلف ومخرج فيلم "موسى" صنع لنفسه "براند" خاص به داخل سواء داخل عالم السينما في التأليف أو الإخراج، موضحًا أن الدكتور بيتر ميمي، هو عرّابه في عالم الفن وأول من آمن بموهبته.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهي: سينرجي فيلمز، نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادا بلغ 669 ألفًا و739 جنيهًا، وجاء في المركز الثاني، بعد فيلم "الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي.

وكان حساب الشركة المنتجة "سيرينجي" للفيلم نشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: "أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. فيلم الحماس".

تدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمى، عندما تجد شخصية «يحيى» نفسها وحيدة دون صديق، فتقرر اختراع روبوت وتطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا لها، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع، خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباط البطل بابنته، والإنسان الآلى المستخدم فى الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه فى مدة استغرقت عامًا كاملًا، فى حين أن الفيلم كله استغرق نحو ٤ سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.