الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عصام السقا عن مخرج فيلم «موسى»: «براند السينما العربية»

عصام السقا
عصام السقا

أعرب الفنان عصام السقا، عن بالغ سعادته لعرض فيلم "موسى" في دور العرض السينمائي في مصر، ومختلف أنحاء الوطن العربي، وهو النوع الأول من هذه الأفلام يكون بطلها "روبوت".


وأضاف "السقا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدكتور بيتر ميمي، مؤلف ومخرج فيلم "موسى" صنع لنفسه "براند" خاص به داخل سواء داخل عالم السينما في التأليف أو  الإخراج، موضحًا أن الدكتور بيتر ميمي، هو عرّابه في عالم الفن وأول من آمن بموهبته. 

 

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهي: سينرجي فيلمز، نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

 

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادا بلغ 669 ألفًا و739 جنيهًا، وجاء في المركز الثاني، بعد فيلم "الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي.

 

وكان حساب الشركة المنتجة "سيرينجي" للفيلم نشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: "أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. فيلم الحماس".

 

تدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمى، عندما تجد شخصية «يحيى» نفسها وحيدة دون صديق، فتقرر اختراع روبوت وتطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا لها، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع، خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباط البطل بابنته، والإنسان الآلى المستخدم فى الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه فى مدة استغرقت عامًا كاملًا، فى حين أن الفيلم كله استغرق نحو ٤ سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

السينما موسى فيلم عصام السقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

«الصحة»: 7 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

الرئيس الجزائرى: القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم بحرائق الغابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى