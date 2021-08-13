الولايات المتحدة: ملتزمون بالعمل مع المغرب وإسرائيل لمستقبل أكثر سلاما

أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل مستقبل أكثر سلامًا وأمنًا وازدهارًا في منطقة الشرق الأوسط.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والمغرب من أجل تعزيز كافة جوانب شراكاتنا وخلق مستقبل أكثر سلاما، وأمنا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأكد أن الزيارة وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب وإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، تحظى بالأهمية بالنسبة لإسرائيل والمغرب والمنطقة بشكل عام.

وأشار بلينكن إلى أن استئناف هذه العلاقات تعبير عن إرادة وقناعة عبر عنهما العاهل المغربي الذي حرص على أن يترأس شخصيا في ديسمبر 2020 حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.



وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل 837 ألف جرعة لقاح فايزر، إلى منطقة البحر الكاريبي، وهي الدفعة الأولى التي سيتم شحنها إلى الدول الجزرية في تلك المنطقة.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز: "نحن متحمسون للإعلان عن ذهاب جرعاتنا الأولى إلى دول الكاريبي، وتواصل الولايات المتحدة قيادة جهود غير مسبوقة لتطعيم العالم وكل يوم نحرز تقدمًا. نحن بحاجة إلى تصعيد الجميع في هذه المعركة ضد الفيروس".

وذكرت تقارير إعلامية أخرى تفاصيل تخصيص الجرعات، التي ستتألف من 837 ألف جرعة من شركة فايزر، وستتلقى جزر البهاما ما يقرب من 400 ألف جرعة، وستحصل ترينيداد وتوباجو على حوالي 305 آلاف جرعة وباربادوس ستتلقى ما يقرب من 70 ألف جرعة، بينما ستتلقى كل من سانت فنسنت وجزر جرينادين وأنتيجوا وسانت كيتس ونيفيس عدة آلاف من الحقن.

وسجلت منطقة البحر الكاريبي ما يقرب من 1.3 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الوباء، وتوفي أكثر من 16 ألف شخص هناك بسبب الفيروس، وتم تطعيم أكثر من 10 ملايين شخص في الجزر حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.