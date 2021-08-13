الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة العربية السعودية تؤكد تضامنها مع الجزائر فى موجة الحرائق

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر

 أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تضامن المملكة ووقوفها حكومةً وشعبًا، إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها، جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.


وبحث وزير الخارجية - خلال اتصال هاتفي، بوزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 536 ألفا و693 إصابة.

 


وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، أنه تم تسجيل 1532 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 518 ألفا و911 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و378 حالة، عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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