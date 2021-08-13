الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

والد المغنية الأمريكية بريتنى سبيرز يحسم الجدل حول وصايته عليها

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

 وافق جيمي سبيرز والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يوم الخميس على رفع وصايته عن ابنته بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها.

 

وأعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز، أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته بعد أن اضطلع بهذا الدور لفترة طويلة.

 

وقال المحامي ماثيو روزينغات: "نحن سعداء بإقرار السيد سبيرز ومحاميه اليوم أمام المحكمة بأنه يجب إبعاده عن ذلك الدور".

 

ووافق سبيرز الذي يتحكم في شؤون ابنته منذ معاناتها من مشكلة نفسية عام 2008 على التنحي عن الوصاية في وثيقة قدمت اليوم للمحكمة.

 

وتسعى نجمة البوب منذ شهور للتخلص من وصاية والدها عليها، وكانت محكمة قد حددت جلسة لنظر طلبها في أواخر سبتمبر في لوس أنجلوس.

 

وفي يوليو الماضي رفض قاض طلب المغنية الأمريكية بريتني سبيرز برفع وصاية والدها القضائية عنها.

 

وطالبت سبيرز المحكمة في لوس أنجلوس برفع وصاية والدها القضائية عنها، التي تحكم حياتها منذ 13 عامًا.

 

وقالت في كلمة طويلة وعاطفية: "أريد إنهاء هذه الوصاية دون تقييم.. هذه الوصاية تضرني أكثر مما تنفعني.. أنا أستحق أن أحظى بحياتي".

 

جدير بالذكر أن الوصاية القضائية هي نوع من الوصاية التي تفرضها المحكمة وتشمل الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات بأنفسهم، وعادة ما يكونون من كبار السن والعجزة، لكن النقاد جادلوا بأن العملية يمكن استغلالها وأشاروا إلى حالة سبيرز مثالا على ذلك.

 

وقت سابق، أعربت النجمة العالمية باريس هيلتون، عن قلقها بشأن صديقتها المغنية الشهيرة بريتني سبيرز، حسبما أفادت صحيفة "صنداي تايمز".
 

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وقالت باريس هيلتون، 39 عامًا، إنه "يكسر قلبها" إن صديقتها نجمة البوب بريتني سبيرز كانت تحت وصاية لمدة 12 عامًا، ما يعني أن شخصًا آخر مسئول عن شئونها الشخصية والمالية.

 

وتابعت نجمة "Simple Life" أنها لا تعتقد أنه من الصواب أن أيقونة البوب البالغة بريتني سبيرز، البالغة من العمر 38 عامًا، لا تزال "تُعامل كطفل".



وأشارت إلى أنه في أحدث معاركها القانونية حول الوصاية، طلبت بريتني سبيرز من القاضي السماح لمديرة رعايتها المؤقتة جودي مونتجمري، بالاستمرار في دور الوصاية الذي شغلته العام الماضي؛ لأن والدها مريض ولا يستطيع تحمل المسئولية.



ووفقًا لـ"TMZ"، قالت بريتني إنها "تعارض بشدة" استمرار والدها كوصي وحيد لها، على الرغم من تأجيل جلسة الأسبوع الماضي دون إجراء تغييرات.

قدم قانون قلق مشكلة المحكمة امريكية أمريكي قرار لوس أنجلوس المغنية الأمريكية

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وائل لطفي

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