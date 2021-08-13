دورات تدريبية فى الموارد البشرية لطلاب طنطا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

أعلن مركز التطوير المهني بكلية التجارة جامعة طنطا، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، عن عقد دورات تدريبية مجانية معتمدة في الموارد البشرية HR، لطلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بكليات المجمع الطبي وكلية التجارة والتربية والتربية النوعية بجامعة طنطا، وذلك بمقر كلية التجارة.

وأضافت الجامعة: "يحصل الطالب بعد اجتيازه الدورات بنجاح على وشهادات معتمدة متخصصة من مقدمي الخدمات التدريبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغرفة التجارة الأمريكية، تعقد الدورة أونلاين خلال الفترة من29 أغسطس و حتى 2 سبتمبر".

وتابعت: "للتسجيل لحضور الدورة يرجي ملء النموذج الإلكتروني من الموقع، وسيتم التواصل مع الطلاب المسجلين لإجراء المقابلات الشخصية".



وكان الدكتور هاني مصطفى الشامي، عميد كلية التجارة، أكد أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج التطبيقية للتحول الرقمي وإعداد دورات في الرقمنة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وأوضح عميد كلية التجارة، أن مركز الحساب العلمي بالكلية قام بتدريب 84 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة من مختلف القطاعات والكليات على مدار أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بإتمام مشروع التحول الرقمي بالجامعة.

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم مسعد الأطروش مدير مركز الحساب العلمي بكلية التجارة، إلى أن المركز يقدم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لتنمية مهاراتهم الرقمية، موضحًا أنه تم تكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات الخاصة بهم فى نهاية البرنامج التدريبي.

وأعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حققت طفرة كبيرة في التصنيف الدولي الهولندي «ليدن»، (CWTS Leiden U) لعام 2021، لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت فى المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا.

وقال إن الجامعة نشرت 1119 بحثًا من بينها 155 بحثًا في علوم الحياة والأرض، و436 في علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحثًا في مجال العلوم الفيزيائية والهندسية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم إدراج جامعة طنطا بالتصنيف ضمن 8 جامعات مصرية فقط تم مطابقتها للمعايير الدولية للتصنيف لهذا العام والذي ضم 1225 جامعة عالمية من إجمالي نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأضاف نائب رئيس ‏الجامعة، أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.