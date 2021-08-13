الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر فى إقليم الدريوش

إقليم الدريوش
إقليم الدريوش

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على بمقياس ريختر، الخميس، بإقليم الدريوش.


وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في بيان لها، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة التاسعة و35 دقيقة و22 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).


وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 22 كلم، عند التقاء خط العرض 35.557 درجة شمالا، وخط الطول 3.661 درجة غربًا.

 

وفي سياق متصل، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان.

 

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة وقعت على بعد 98 كم شمال غربي بلدة مرغاب بشرق طاجيكستان في جبال بامير وعلى عمق 96 كم.

 

ولم ترد معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية بنتيجة الزلزال.

 

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

 

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

 

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

 

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

 

وفي أبريل الماضي.. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

الانذار الزلزالي التابع المغرب مقياس ريختر هزة أرضية مركز درجات الزلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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