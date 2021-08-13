الولايات المتحدة.. نسبة البيض بين السكان تسجل أدنى معدل لها فى تاريخ البلاد

أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي أكثر تقاريره تفصيلا حتى الآن حول كيفية تغير الولايات المتحدة سكانيا خلال العقد الماضي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، نشر التقرير مجموعة من البيانات الديموغرافية التي ستستخدم في إعادة تشكيل الخارطة السياسية في أنحاء الولايات المتحدة التي تزداد تنوعا.

وكانت الولايات تنتظر إحصائيات التعداد بفارغ الصبر وهي متأكدة من أنها ستثير معركة حزبية حامية حول التمثيل في وقت انقسامات وطنية عميقة وصراعات حول حقوق التصويت.

وأظهرت الإحصائيات استمرار الهجرة نحو الجنوب والجنوب الغربي وتراجع عدد السكان في دلتا الميسيسيبي ومنطقة آبالاكيا.

وأشارت الاحصائيات إلى أن السكان البيض يشيخون وقد تراجعت نسبتهم لتصبح أصغر نسبة سجلت على الإطلاق من إجمالي عدد السكان فيما يزداد تنوع السكان ممن أعمارهم دون 18 عاما.

وكان من المفترض إصدار التقرير بنهاية مارس لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل 837 ألف جرعة لقاح فايزر، إلى منطقة البحر الكاريبي، وهي الدفعة الأولى التي سيتم شحنها إلى الدول الجزرية في تلك المنطقة.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز: "نحن متحمسون للإعلان عن ذهاب جرعاتنا الأولى إلى دول الكاريبي، وتواصل الولايات المتحدة قيادة جهود غير مسبوقة لتطعيم العالم وكل يوم نحرز تقدمًا. نحن بحاجة إلى تصعيد الجميع في هذه المعركة ضد الفيروس".

وذكرت تقارير إعلامية أخرى تفاصيل تخصيص الجرعات، التي ستتألف من 837 ألف جرعة من شركة فايزر، وستتلقى جزر البهاما ما يقرب من 400 ألف جرعة، وستحصل ترينيداد وتوباجو على حوالي 305 آلاف جرعة وباربادوس ستتلقى ما يقرب من 70 ألف جرعة، بينما ستتلقى كل من سانت فنسنت وجزر جرينادين وأنتيجوا وسانت كيتس ونيفيس عدة آلاف من الحقن.

وسجلت منطقة البحر الكاريبي ما يقرب من 1.3 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الوباء، وتوفي أكثر من 16 ألف شخص هناك بسبب الفيروس، وتم تطعيم أكثر من 10 ملايين شخص في الجزر حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.