الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استنفار أمنى فى سبك الأحد بالمنوفية إثر حادث إطلاق نار وقطع طريق القرية

حادث إطلاق نار وقطع
حادث إطلاق نار وقطع طريق

سادت حالة من الذعر بين أهالي قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب قيام أشخاص بإطلاق النار على الطريق المؤدي إلى القرية.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن أفراد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية وإشعال بعض النيران على الطريق، فانتفض أهالي القريه وتم استدعاء قوات الأمن والحماية المدنية، للسيطرة على الوضع ومحاولة إضفاء الحرائق المشتعلة.

كما أكد ممدوح على، من سكان قرية سبك الأحد وأاحد شهود العيان، أن الأهالي بمركز أشمون جميعهم يحتجون على وجود هؤلاء الأشخاص، ولذلك انتفض الأهالي ونظموا وقفة سلمية منذ قليل للمطالبة بخروجهم من قريتي سبك الأحد وشما. 

وتلقى اللواء سالم الدميني إخطارا من العميد عبد الله جلال بورود بلاغ من الأهالي بقيام أشخاص بإطلاق النار على قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون، وعلى الفور انتقلت قوات مركز شرطة أشمون مدعومة بأربع سيارات من قوات أمن المنوفية وذلك للسيطرة على الوضع وتم تحرير محضر بالواقعة والقبض على المشتبه بهم لحين إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وعلى صعيد آخر، كانت قد سادت حالة من الذعر بين الأهالي بمدينة تلا عد العثور على جثة شاب يدعى "ع.م.ع.ا" يعمل كهربائي بدأت في التحلل داخل شقته، حيث جرى إخطار مركز الشرطة، وانتقل عدد من الضباط إلى مكان الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وسبب الوفاة، كما تم إخطار النيابة لمناظرة الجثة، ومعاينة مكان الواقعة، وسماع أقوال الشهود.

وأكد عدد من الأهالي، أن الكهربائي لم يرد على طرق الباب ليوم كامل، وفي اليوم الثاني تم طرق الباب مرة أخرى، وعندما لم يرد، دخل أحد الأطفال من شباك الشقة لفتح الباب للاطمئنان عليه، ولكنهم اكتشفوا وفاته، وتحلل الجثة، حيث قاموا بإخطار مركز الشرطة لمعاينة الجثة.

 

بداية الواقعة
وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "ع.م.ع.ا" 35 سنة، ويقيم بمدينة تلا، ويسكن في الشقة بمفرده لانفصاله عن زوجته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

حادث إطلاق نار وقطع طريق
حادث إطلاق نار وقطع طريق
حادث إطلاق نار وقطع طريق
حادث إطلاق نار وقطع طريق
حادث إطلاق نار وقطع طريق
حادث إطلاق نار وقطع طريق
حماية أمن الحماية المدنية المنوفية طريق شرطة استنفار أمني الأعيرة النارية محافظة المنوفية شهود العيان مركز اشمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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