وزير الخارجية العراقى: حريصون على زيادة التعاون مع باكستان

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومنها تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.



وخلال استقباله وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني، أكد وزير الخارجية العراقي على رغبة الحكومة العراقية في زيادة آفاق التعاون المشترك مع باكستان في كافة المجالات الدفاعية والسياحية الدينية، وغيرها من المجالات.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".



ومن جانب آخر، أعرب وزير الخارجية العراقي عن قلقه بخصوص الأزمة الأمنية في أفغانستان وكيف أنها تؤثر على العراق وباكستان وكل دول المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا، وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل 10243 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 9848 شخصًا.

ولفتت إلى تسجيل 64 وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد متلقي اللقاح 100200 شخص خلال 24 ساعة ويوم أمس سجل العراق 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 66 حالة وفاة.

وسبق أن توعد مجلس القضاء الأعلى في العراق، المحرضين على عدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بإجراءات قانونية.

وقال المجلس في بيان له ، اتسع الخطر العام جراء انتشار فيروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض.

وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة وكذلك كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفيروس.

وسبق وحذرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء الماضي، من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة.

بحسب آخر الإحصائيات المسجلة رسمياً في دوائر الصحة، بلغ عدد المتلقين للقاح نحو 700 ألف شخص من بين 40 مليون مواطن عراقي أي بنسبة لا تتجاوز 5%.