الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم لـ«الدستور»: مؤتمر الثانوية العامة سيكون «بث مباشر»

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيقوم بعقد مؤتمرًا صحفيًا للثانوية سيكون بث مباشر دون وجود لأي حاضرين.

 

وأضاف الوزير في تصريح لـ"الدستور"، أنه يمكن متابعة المؤتمر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أو من خلال القنوات التي سوف تبث المؤتمر.

 

 وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد المؤتمر.

 

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي هنا وعلى موقع الوزارة الرسمي".

 

وأضاف: "لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات، طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تمامًا بما تقول. خالص تحياتي لابنائنا الطلاب".


وقال: "لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات".

 

وبشأن مسألة التقسيم لطلاب الثانوي العامة قال وزير التربية والتعليم: "عن مسألة طلاب التقسيم يتم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على اماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف ياخذ حقه الطبيعي ايضا دون استحداث تنسيق مستقل او الإخلال بحقوق الطرفين".
 

وأيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١، وتستعد وزارة التربية والتعليم لعمل مؤتمر ضخم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١.

 

ووفقا لما قاله وزير التربية والتعليم فإن النتائج مبشرة ومتقاربة من العام الماضي. 

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