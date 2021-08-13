بسبب الإعلانات.. حكاية خلاف بين فيفى عبده وإلهام شاهين

تعد الغيرة الفنية هي أمر طبيعي بين النجوم؛ إلا أن الخلاف بين النجمتان إلهام شاهين وفيفي عبده، وصل لمرحلة مختلفة تعدت الغيرة الفنية، إلى محاضر في أقسام الشرطة وإرسال عمال ليلًا لتغيير إعلانات العمل الفني الوحيد الذي جمع بينهما.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، خلال لقائها الفنانة صفاء أبوالسعود في برنامج "ساعة صفا"، حقيقة الخلاف وحقيقة ما حدث بينها وبين فيفي عبده وقالت: "لم يجمعني بالفنانة فيفي عبده سوى عمل واحد وهو فيلم ليلة القتل وهو إنتاج 1994، من إنتاج وإخراج المخرج الكبير أشرف فهمي، وقد كان أحد بنود العقد الموقع بيننا هو أن أسمي هو الأول في الأفيشات والتترات وكل مواد الدعاية المتعلقة بهذا الفيلم، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم سافرت لحضور مهرجان كان، وخلال حضوري المهرجان بدأت الدعاية للفيلم، وأبلغني بعض الأصدقاء بأن الأفيشات والدعاية تحمل اسم فيفي عبده أولًا، فقطعت تواجدي بالمهرجان وعدت للقاهرة، وعلمت فور عودتي أن أشرف فهمي قد باع الفيلم للمنتج إبراهيم شوقي، والذي عقب شرائه الفيلم، لم يكن يعلم ان هناك اتفاق مكتوب بيني وبين أشرف فهمي أن يتم وضع أسمي أولًا، فطلبت منه فيقي أثناء غيابي وضع اسمها أولًا خاصة ووفقًا لما سمعت أن فيفي عبده مساهمة بنسبة في شراء الفيلم والدعاية، وكان احد شروطها أن تضع اسمها أولًا".

واستكملت إلهام شاهين حديثها وكيف تفاقمت الأزمة فيما بينهما، وقالت: "ذهبت للمنتج إبراهيم شوقي وأطلعته على العقد، والتزم الرجل بأن أحضر بعض العمال وكذلك طبع دعاية إضافية ونزل للشوارع وعدل الأفيشات ووضع اسمي أولًا، ثم أحضرت فيفي عبده في اليوم التالي عمال وضعوا اسمها أولًا على الأفيشات التي دفعت حساب تنفيذها، وحررت محضر شرطة أن الأفيشات التي نفذتها على حسابها الشخصي وملكها انا تسببت في أتلافها، من الأساس ليس من حق الفنان أن ينفذ أفيشات لعمل فني سينمائي او مسرحي على حسابه، من يفعل ذلك هي شركة الإنتاج، وإذا ما أخذت العزة فنان انه يريد أن ينفذ دعاية لعمل فني لصالحه ينفذها دون وضع صور باقي نجوم العمل في تلك الدعاية، لكن هذا لم يحدث في تاريخ السينما، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، فعلت أشياء لم تحدث في تاريخ السينما، فتحدثت مع الفنان الكبير حمدي غيث نقيب الفنانين، والذي اتصل بمن حرر المحضر نيابة عن فيفي وهو ليس له الحق، وذهب لوزير الداخلية لوقف الأمر، وتم عمل تحقيق داخلي في النقابة وقالت أن الخطا سببه المحامي الخاص بها وليس هي".