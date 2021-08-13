الريال السعودى يواصل استقراره اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

يرصد «الدستور»، سعر الريال السعودي اليوم، حيث واصل استقراره لأكثر من أسبوع، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 للشراء، و4.19 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.15 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.13 جنيه للبيع.



وشهد سوق الأسهم السعودية، ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع، ليواصل أداءه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع قطاعي البنوك والطاقة

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 1.02%، خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس 2021، مضيفا 114.28 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 11,323.7 نقطة، مقابل 11,209.42 نقطة، بالأسبوع الماضي.

وصعد رأس المال السوقي نحو 55.39 مليار ريال، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة إلى 9.84 تريليون ريال، مقابل 9.786 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت القطاعات أداء متباينا، بارتفاع 10 قطاعات بقيادة "البنوك" الذي صعد 3.2%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا نسبته 0.27%.



وبدأت المملكة العربية السعودية، استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر، موزعين على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقى «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية