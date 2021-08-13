وزير التعليم : حجب نتيجة 360 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارًا من أحد أولياء الأمور عبر جروب "محبي د.طارق شوقي" على تطبيق الواتساب، بشأن حجب نتائج بعض طلاب الثانوية العامة.

وجاء نص الاستفسار: "هل وزارة التعليم قررت حجب نتيجة ٣٦٠ طالبا وطالبة بالثانوية العامة أثبتت تحقيقات الشئون القانونية، أنهم ارتكبوا وقائع غش وتصوير ونشر لأجزاء من أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل، واستقبال إجابات بأجهزة اتصالات، مع رسوبهم في الدور الأول وحرمانهم من الدور الثاني.. حاولوا سرقة مجهود غيرهم فجاء الجزاء قاسيا، ومستحقا".

ومن جهته تفاعل وزير التربية والتعليم سريعا بالرد ، قائلا: "هذا صحيح وقد أعلناه يوميا أثناء الامتحانات في البيان الإعلامي اليومي وقد تم تطبيقه فعليا".

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن تكون في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

وأشار الوزير، إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي: "لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وأكد شوقي، عليذى انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.