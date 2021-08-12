المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور جيبوتي وإثيوبيا والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن المبعوث الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيزور كل من جيبوتي وإثيوبيا والإمارات خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، أن مباحثات المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي في جيبوتي وإثيوبيا والإمارات ستركز على فرص تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في القرن الأفريقي.

وكان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أجرى يونيو الماضي جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بحث خلالها النزاع حول سد النهضة مع كبار المسؤولين بالدول الخليجية الثلاث.

وسبق ذلك بأيام جولة للمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي شملت كل من مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، ركزت على سد النهضة وأزمة إقليم تيجراي الإثيوبي.

لقاء وزير خارجية الإمارات

والتقى المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، يونيو الماضي في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى أمس الخميس، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة جيفري فيلتمان، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

اجتماعات أمريكية بالسعودية وقطر

وخلال زيارته للمملكة العربية السعودية يونيو الماضي، التقى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في العاصمة السعودية الرياض.

واستعرض الجانبان جهود المملكة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية لاسيما في منطقة القرن الأفريقي كما ت، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيلتمان يزور قطر

وفي قطر، اجتمع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، يونيو الماضي ضمن الجولة مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، علي بن فهد الهاجري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة القرن الإفريقي كما تم استعراض سبل التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في القرن الإفريقي للمساهمة في استقرار وتنمية وازدهار المنطقة.