الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضى بقرى الواسطى

إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري  حملة لضبط وإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية أسفرت عن إزالة 5 حالات في المهد تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بزمام قرية عطف إفوة وميدوم.

 

كما تم وقف حالة تعد على ترعة الجانبية بالميمون بالتنسيق مع هندسة الري وتم التحفظ علي السيارة والمواسير المستخدمة في التعدي، ومن ناحية أخرى تم متابعة إنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية بقرية بني حدير.

 

وتواصل الوحدة حملاتها لرفع اشغالات الطريق العام بالمدينة لليوم الثالث على التوالي، والتصدي لكافة المخالفات وإزالة كافة الإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية، حيث تم التحفظ على حوامل خشبية وحديدية وموازين وكراسي وطاولات وتريسيكل ولافتات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

بينما تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل والفرق المجمعة من عمال النظافة للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 95 طن من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وجزيرة المساعدة وزاوية المصلوب.

 

كما تم رفع 100 طن مخلفات من الوحدات المحلية القروية بقمن العروس والميمون وميدوم وإطواب وإنفسط وأبو صير الملق، ونقلها الى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي، كما تم رفع 80 طن نواتج تطهير ترعة الإبراهيمية والجيزاوية والترعة الحدرية بالميمون ومصرفي الرفع والزاوية بقمن العروس.

بني سويف تعديات محافظ بني سويف الأراضي الزراعية أملاك الدولة إزالة التعديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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