الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

حكاية مسرحية شاركت شيرين فى بطولتها مع يونس شلبى: انتهت بمحضر بالقسم

شيرين
شيرين

شاركت الفنانة شيرين في العديد من الأعمال الفنية مع الفنان الكبير يونس شلبي، كان من أبرزها مسلسل عيون مع الفنانان الكبيران فؤاد المهندس و سناء جميل، إلا أن أحد الاعمال الفنية تسببت في أزمة كبيرة وصلت إلى أن حررت شيرين محضر في قسم الشرطة ضد إدارة المسرح لاستلام متعلقاتها.

 

وتحدثت شيرين عن  الخلاف الذي حدث بينها وبين إدارة أحد المسرحيات التي كانت تشارك في بطولتها مع الفنان الراحل يونس شلبي خلال برنامج ساعة صفا مع الفنانة صفاء أبو السعود، وذلك بعدما قال يونس شلبي :"نحن أدينا مسرحيات كثيرة معًا منها مسرحية حاول تفهم يا زكي والتي جاءت بعد نجاح مسلسل عيون إلا أن خطأ حصل منها خلال عرض المسرحية بسبب زوجها في ذلك الوقت، فقد كان هناك خلاف بين زوجها وأحد العمال وطلب من صاحب الكافيتريا طرده وهو ما لم يحدث، وحين شاهد زوجها العامل مستمر بالتواجد، طلب من شيرين عدم استكمال العمل في المسرحية، وبالفعل استجابت له فحينما جاء يوم الثلاثاء بعد توقف الأجازة لم تحضر شيرين إلى المسرح، وذهبت أنا وذهبت أنا وحسن الوحش مدير المسرح لمنزلها فوجدت حرارتها مرتفعة، لكن سبحان الله زوجها يطلب منها المرض فتمرض بالفعل؟، هو أمر غريب جدًا".

 

بدورها روت شيرين حقيقة ما حدث وقالت:"لا يوجد سبب مهما كان يمنعني من استكمال عملي، فأنا أبنة المسرح وكنت أقول إذا ما توفيت يمر النعش من أمام المسرح حتى يعرف الجميع انني توفيت، ولم أغب عن المسرح، بالفعل كان يوم الأثنين أجازة، كما قال يونس شلبي، لكن ما حدث أنني أرتدي معظم الوقت وفقًا لمقتضيات الدور، أرتدي عباية ومن تحتها فستان دون حمالات، لوقت طويل أكثر من 20 دقيقة، وكان جسدي يتعرق وبمجرد أن أفتح العباية يدخل الهواء بشدة إلى جسدي، خاصة وان المسرح صيفي مكشوف فتعرضت لنزله شعبية حادة، والشخص الذي يتحدث عنه يونس شلبي لم يكن موجود،  طليقى أو زوجي في ذلك الوقت كان ياتي يوم ويعود إلى القاهرة مرة أخرى، وفي يوم العرض جاء الكوافير لمنزلي وحينها وجدت انني لا اٌقوى على الحركة، واتصلت بالمسرح حتى يأتي أحد يصطحبني إلا أن ضغطي قد أنخفض وحضر الطبيب للمنزل.

 

وتابعت أنها تحولت النزلة الشعبية إلي التهاب رئوي، وحينما أنصرف يونس من منزلي حرر محضر ضدي في القسم، وغبت يومان على أن العرض سيتوقف يومان حتى  يتم شفائي، إلا أن هذا لم يحدث فذهبت للمسرح بعد يومين وجدت فنانة أخرى ترتدي ملابسي وتؤدي الدور، وتم منعي من دخول المسرح، فذهبت للقسم لتحرير محضر ووجدت محضر ضدي موقع من كل العمال في المسرح وطلبت من الشرطة استرداد ملابسي وإثبات أنني تم منعي من المسرح".

شيرين يونس شلبي مسلسل عيون فؤاد المهندس سناء جميل صفاء أبو السعود المسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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