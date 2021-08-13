الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو بدر»: المجمعات الصناعية الجديدة ساعدت في زيادة حجم المنتجات المحلية

بهاء العادلي
بهاء العادلي

أكد المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، و رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن المدن والمجمعات الصناعية الجديدة التي تم إنشائها مؤخرًا مثل مدينة الاثاث بدمياط، والروبيكي للجلود، والدواء وأخيراً مدينة "سايلو فودز" بمدينة السادات ستؤدي إلى زيادة في المنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعي في تصريح لـ"الدستور" ، أن تلك الزيادة سينتج عنه اكتفاء ذاتي مما يؤدي إلى التصدير إلى الخارج، وهذا بالتأكيد سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج، لافتًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في فرص التوظيف والعمل بسبب ما تشهده مصر من بناء وتدشين خلال الفترة الماضية.

- خطة لزيادة أعداد العمالة خلال الفترة المقبلة

وأشار"العادلي" إلى أن الجمعية لديها خطة لزيادة أعداد العمالة خلال الفترة المقبلة من خلال تدشين 1700 مصنع جديد في شرق وغرب منطقة الروبيكي، و ستعمل تلك المصانع في جميع المجالات والقطاعات سواء كانت غذائية، جلود، كهربائية ومن بينهم مصانع خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن أعضاء الجمعية و المستثمرين في المنطقة لديهم خطة برفع حجم الاستثمارات من 8 إلى 25 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدًا أن مدينة بدر أصبح لها أهمية كبيرة للغاية خلال الفترة الحالية بسبب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة ومقرات الوزارات الجديدة مما سيجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي أيضًا.

وفي سياق منفصل، توقع المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تقدمه الحكومة والبنك المركزي المصري منذ بداية جائحة كورونا المستجد.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أهمية كبيرة جدًا في نمو الاقتصاد المحلي، فضلاً عن دوره في خفض فاتورة الاستيراد و العمل على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة و التي يعاني منها عدد كبير من خريجي المدارس و الجامعات.
 

مستثمرو بدر المجمعات الصناعية الجديدة المنتجات المحلية بهاء العادلي مستثمري مدينة بدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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وائل لطفي

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