تزامنا مع الأوكازيون الصيفي.. 9 ملابس يجب على كل رجل اقتنائها

مع بدء الأوكازيون الصيفي الذي تحرص كافة النساء وكذلك الرجال، على حضوره نعرض لكم أهم قطع الملابس الرجالية التي يجب أن تتوفر في خزانة كل رجل لكي يقوم بشرائها من الأوكازيون الصيفي.

1- قميص أبيض

الشيء الوحيد الذي يبدو أنيقًا دون عناء على جميع الرجال هو قميص أبيض مناسب، أشتري واحدا من الأوكازيون الصيفي أو أكثر إن استطعت.

قميص أبيض

2- سروال جينز

لا يوجد شيء أكثر أهمية في ملابس الرجال من بنطلون جينز رائع، يجب على كل رجل الحصول على زوج أنيق من البناطيل الجينز باللون الأزرق الداكن، لكي يتاح له الخروج بهما في اي مناسبة

2- سروال جينز

3- تيشرت

التيشرت من الملابس الهامة لدى الرجال ولاسيما فئة الشباب منهم، احرص على شراء واحد يناسب جسمك ولون بشرتك وارتديه تحت سترة خفيفة الوزن أو حتى بمفرده.

سروال جينز



4- ساعة اليد

علي الرغم من عدم تواجدها في الأوكازيون الخاص بالملابس الرجالية، إلا أن ساعة اليد شئ لا غني عنه لاستكمال باقي أناقة المظهر الرجالي، وحتى تتوقف عن التحديق في هاتفك لمعرفة الوقت

ساعة اليد

5- سترة رمادية برقبة دائرية

باللون الرمادي يلائم كافة الرجال و يكمل اللون الرمادي معظم الأشياء الأخرى التي لديك في خزانتك، مثل بنطلون جينز أو البنطلون الأبيض أو الأسود.

سترة رمادية برقبة دائرية



6- حذاء أبيض

ملائم لكافة الملابس من البدلة الكاملة إلى الجينز والقمصان.

حذاء أبيض

7- قميص بولو

قميص بولو صيفي من المفيد شرائه في هذا الطقس الحار وبإمكانك الحصول علي واحدا رسميًا ذو ياقة، أو واحدا غير رسمي بأكمام قصيرة، وهناك القمصان التي تميل لأن تكون رياضية.

7- قميص بولو

8- بنطلون قماش

بالطبع لا يمكنك ارتداء الجينز كل يوم، ومن المفيد الحصول على بنطلون قماش أيا كان لونه.

بنطلون قماش

9- حذاء جلدي



يجب أن تفكر في أن الأحذية ذات الجلدية، هي أجمل أنواع الأحذية الذكورية وأكثرها فائدة أيضًا.

حذاء جلدي

10- القميص الكاجوال



هذا القميص يعد ملائم للذهاب للعمل وكذلك ملائم للخروج.

القميص الكاجوال

11- بنطال رياضة

بنطال رياضة رفيعً، سيكون مريح وملائم في أيام العطلة الخاص.