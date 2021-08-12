ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم الخميس

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت في ختام التعاملات المسائية ارتفاعا بقيمة جنيه ليكون إجمالي الزيادة أمس واليوم سبع جنيهات.

وتوقع نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع أيضا غدا الجمعة، وحتي ختام التعاملات بالبورصة لتبدأ بالانخفاض التدريجي في بداية التعاملات مع فتح البورصة الاثنين المقبل.

وأوضح أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.

وجائت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية كالتالي:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه



عيار 21 سجل 773 جنيها



عيار 18 سجل 662.5 جنيه



الجنيه الذهب 6184 جنيها

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض بسبب إقبال المستثمرين على شرائه باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.