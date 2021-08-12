«مياه المنوفية»: قطع المياه عن عدة مناطق بمركز السادات.. السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه يوم السبت الموافق 14-8-2021م عن مناطق (منشية النور - الواعي - مصطفي يونس - الرحمة - كفر داود الجديد - جاكوبس اليفطة - المعسكر والمساكن - نجع القاسي - جزء من نجع أبو عيسى - الخطاطبة البلد - أبو نشابة - الطرانة) من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وعلى صعيد منفصل كان قد قام المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ يرافقه الدكتور شريف لبيب رئيس فرع تلا والأستاذ محمود إلياس مكتب رئيس مجلس الإدارة بجولة تفقدية لفرع الشركة بتلا ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع التابعة للشركة.

شملت الجولة المرور على قسم الإيرادات والفواتير بالفرع والتأكيد على إنهاء المشكلات الخاصة بالعملاء والعمل علي زيادة نسبة التحصيل ثم المرور على الأعمال التي تتم داخل الحملة الميكانيكية بالفرع.

وتابع الإجراءات التي تتم داخل معمل الفرع والتأكد من مراجعة جميع العينات للمساهمة في توصيل كوب مياه صحي وآمن للمواطنين وكذلك إجراءات التشغيل والصيانة داخل شبكة المياه والتأكد من سلامة التشغيل.

وأكد صالح على التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الأفرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء، كما شدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.