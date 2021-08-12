أطعمة يجب مراعاتها حال قصور الغدة الدرقية

يعتبر حلم الرشاقة من الأحلام التي تراود الكثيرين، فهناك عدد من الأسباب التي تتسبب في زيادة فرص السمنة، لعل أبرزها قصور الغدة الدرقية.

وبالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم بقصور الغدة الدرقية، ربما تكون قد عانيت من أعراض مختلفة من الاكتئاب والتعب والإمساك ومشاكل صحية أخرى، ويمكن أن يؤثر ذلك على أنشطتك اليومية، بسبب خمول الغدة الدرقية.

تعتبر الغدة الدرقية هي المسئولة عن إنتاج الهرمونات التي تلعب دورًا في التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم والمزاج، فعلى الرغم من أن تناول بدائل هرمون الغدة الدرقية كل يوم هو إحدى الطرق للمساعدة في استعادة مستويات الهرمون الطبيعية في جسمك، يمكنك أيضًا جعل نظامك الغذائي يعمل مع الغدة الدرقية عن طريق إضافة بعض الأطعمة التي ذكرها موقع " healthy builders" الطبي.

المكسرات:

المكسرات غنية بالسيلينيوم مما يجعلها وجبة خفيفة صحية، حيث يمكنك حتى إضافته إلى النظام الغذائي لتنشيط الغدة الدرقية، لذا ينصح الاطباء بضرورة ان تتضمن وجباتك على حفنة من المكسرات.

الأسماك:

من المعروف أن الأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسلمون، تحتوي على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم.

فواكه وخضروات طازجة:

أحد أعراض قصور الغدة الدرقية هو اكتساب الوزن والذي يمكن مواجهته عن طريق إضافة أطعمة منخفضة السعرات الحرارية ولكن عالية الكثافة مثل الخضار والفواكه الطازجة.

فالبطاطا الحلوة والتوت والفلفل الأخضر والكرز، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللحوم التي تتغذى على العشب:

تعتبر مصادر البروتين مثل اللحوم التي تتغذى على العشب أيضًا خيارًا جيدًا يجب مراعاته في نظامك الغذائي نظرًا لأنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية بما في ذلك الفيتامينات A و E.

كما أنه يحتوي على فيتامين B12 وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء لأولئك الذين لديهم قصور الغدة الدرقية مفقود، حيث يمكن أن تساعد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي في تحسين مستويات الهرمونات لديك بشكل ملحوظ.

الأعشاب البحرية:

هناك خيار آخر يجب مراعاته عند الإصابة بقصور الغدة الدرقية وهو الأعشاب البحرية لأنها تحتوي على الكثير من اليود الضروري لوظيفة الغدة الدرقية.

مرق العظام:

من المؤكد أنك قد أطعمت الحساء عندما كنت طفلاً خاصة عندما تكون مريضًا، فهذا ليس مفاجئًا لأن هذا العلاج القديم يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية وخاصة البرولين والجليسين، والتي من المعروف أنها تساعد في إزالة السموم من الجسم، كما يساعد الكولاجين الموجود في مرق العظام على تحسين جدار الأمعاء الذي يمكنه أيضًا علاج الأمعاء المتسربة.

الفاصوليا:

هذا طعام متعدد الاستخدامات ورخيص يمكن أن يساعدك عندما تكون لديك مشكلة في الغدة الدرقية، حيث تحتوي الفاصوليا على مضادات الأكسدة والفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن، وكذلك البروتين الذي يحتاجه الجسم.