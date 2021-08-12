مؤسسة ساويرس تفتح باب الترشح للدورة الـ 17 للجوائز الأدبية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية فى دورتها السابعة عشر، وذلك حتى الخميس 11 سبتمبر المقبل.

أما عن فروع الجائزة فجاءت كالتالي:

جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية

الفرع الأول (كبار الأدباء)

جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري

جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري

الفرع الثاني (شباب الأدباء)

جائزة أفضل عمل روائي - المركز الأول: مائة ألف جنيه مصري - المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري

جائزة أفضل مجموعة قصصية - المركز الأول: مائة ألف جنيه مصري - المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري

جائزة الترجمة

تمنح للرواية الفائزة بالمركز الأول – فرع شباب الأدباء، وتشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة

أما عن شروط الجائزة فقد حددت مؤسسة ساويرس الشروط بأن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 2020.

ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) عن 40 عاماً في 9 سبتمبر 2021.

جائزة أفضل سيناريو

الفرع الأول (كيار الكتاب) جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

الفرع الثاني (شباب الكتاب) جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها ثمانون ألف جنيه مصري.

وعن السيناريو فكانت الشروط بألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 9 سبتمبر 2021.

أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.

ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عاماً في 9 سبتمبر 2021.

إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

جائزة أفضل نص مسرحي

المركز الأول: قيمة الجائزة مائة وخمسون ألف جنيه مصري المركز الثاني: قيمة الجائزة ثمانون ألف جنيه مصري

أما عن شروط النص المسرحي فكانت ألا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.

أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن 5 صفحات.

إذا كان النص المسرحي مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

لا يشترط سن محدد للمتقدم.

جائزة النقد الأدبي والسرديات الأدبية

قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري

وشروط جائزة النقد أن تمنح لمؤلف أفضل كتاب منشور في مجال السرد الأدبي والفني، ويتضمن (السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، التدوينات التاريخية، الكتابات النقدية والصحفية).

أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 و2020.

ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية أو بحثا لنيل درجة علمية.

لا يشترط سن محدد للمتقدم.

جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة

قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري تمنح مناصفة بين مؤلف ورسام العمل الفائز

وشروط الجائزة هي أن يكون العمل باللغة العربية، وغير مترجمة أو مقتبس، وذو مضامين تستهدف الأطفال حتى سن 12 سنة

أن يكون العمل المُقدم منشور وصادر برقم إيداع خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 و2020.

يضاف اسم الرسام وبياناته (رقم تليفونه وعنوانه وبريده الإلكتروني) في استمارة التقديم.

يشترط سن محدد للمتقدم.

شروط عامة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، ويقتصر التقديم على فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

• ألا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة من قبل.

في حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات.

ـ كيفية التقدم للدورة السابعة عشر

يتم التقدم إلكترونيا فقط عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة ساويرس ومن خلال الاستمارات الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة.

يتم التقديم بنسخة إلكترونية PDF من العمل المقدم يتم تحميلها من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة.

يرفق غلاف الكتاب والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع والترقيم الدولي الخاصة بالأعمال المقدمة في مجالات الرواية، والمجموعة القصصية، والسرديات الأدبية والفنية وكتب الأطفال.

يلتزم المرشحين للقائمة الطويلة (التصفية الثانية) بتقديم 6 نسخ ورقية من العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تواصل إدارة الجائزة معهم إلى العنوان التالي: 10 ش الديوان، جاردن سيتي - الدور الأول شقة رقم 3.

تستقبل أمانة الجائزة الاستمارات الإلكترونية للأعمال المشاركة حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

لن تقبل الأعمال الواردة قبل أو بعد هذا التاريخ.