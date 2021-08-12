دراسة: أطفال الصيف أكثر عرضة للحصول على درجات أقل بالمدرسة

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المولودين في الصيف والذين هم الأصغر في فصلهم هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطراب تعاطي المخدرات مثل البالغين.

ويدعي الباحثون، أن الأطفال المولودين في الصيف، أكثر عرضة لتحصيل علمي أقل مقارنة بالأطفال المولودين بالصيف، هذا ليس فقط لأنهم يفقدون وقتًا إضافيًا للتعلم، ولكن لأن هناك شيئًا ما يتعلق بكونهم أقل نضجًا من الناحية السلوكية والمعرفية والاجتماعية.

ويمكن أن يكون الأطفال المولودين في الصيف أصغر بحوالي 12 شهرًا من بعض زملائهم في الفصل، وبالتالي يكون لديهم وقت أقل للتطور، وفقًا لما ذكره موقع “ديلي ميل” البريطاني.

بناءً على النتائج، يدعو الفريق إلى مزيد من المرونة بشأن سن بدء الدراسة ، حتى لا يتجاهل الأطفال المولودين في الصيف ما يقرب من سنة تقويمية كاملة من التعلم الإضافي.

وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور جونا كونتسي، أن في المراحل المبكرة من الطفولة، يعد هذا فرقًا كبيرًا من حيث النضج والسلوك والقدرات المعرفية.

علاقة الولادة في الصيف وزيادة فرص الإصابة باضطراب نقص الانتباه

وفي الدراسة، أراد الباحثون إلقاء نظرة على التأثيرات المشتركة بين سن الشباب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على العديد من النتائج السلبية طويلة المدى.

وفي الوقت نفسه، في الأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ارتبط سن الشباب بنسبة 23 في المائة بزيادة خطر تعاطي المخدرات و 12 في المائة زيادة خطر التحصيل التعليمي المنخفض ، ولكن ليس الاكتئاب أو الإجرام.

على الرغم من أن الأصغر سنًا في الفصل بشكل عام كانوا أكثر عرضة لتجربة التحصيل العلمي المنخفض ، واضطراب تعاطي المخدرات ، والاكتئاب في وقت لاحق من الحياة ، إلا أن الأطفال الأصغر سنًا المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

بشكل عام، كان انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعلى لدى الأطفال ذوي الأعمار الصغيرة مقارنةً بالأطفال ذوي العمر النسبي الأكبر.