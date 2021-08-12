ظروف التشغيل تؤخر وصول وإقلاع الرحلات بين مطاري القاهرة وبيروت

كشفت مصادر مسؤولة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن تعديل إقلاع ووصول الرحلات الجوية بين مطارى القاهرة وبيروت الدوليين عبر إحدى شركات الطيران اللبنانية الوطنية، الخميس، لظروف متعلقة بمواعيد التشغيل الجوي للشركة اللبانية، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الحالات لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالتى السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بغرفة عمليات مطار القاهرة الدولي تلقت إخطارًا من شركة الخطوط الجوية اللبنانية "الشرق الأوسط" يفيد بتعديل مواعيد وصول وسفر رحلة الشركة بين القاهرة وبيروت، حيث تم تعديل موعد وصول رحلة طيران الشرق الأوسط رقم ME 306 القادمة من بيروت أصبحت الساعة 2040 بدلًا من 1845 وعلى متنها 180 راكبا مختلف الجنسية، كما تم تعديل سفر ديل توقيت رحلة طيران الشرق الأوسط رقم ME 307 المتجهة إلى بيروت وأصبحت الساعة 2140 بدلًا من 1945 وعلى الركاب ما يقرب من 245 راكبا.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي أعلنت استعداداها لاستقبال الوفود الركابية القادمين والمغادرين عبر رحلتى الخطوط الجوية اللبنانية، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.