الأمم المتحدة: 390 ألف أفغانى نزحوا داخل البلاد فى ظل الاضطرابات الأمنية

قالت الأمم المتحدة، إن حوالي 390 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد في ظل الاضطرابات الأمنية الأخيرة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى حثت مواطنيها على مغادرة أفغانستان "على الفور".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن حركة "طالبان" تحقق تقدماً في مدينة قندهار جنوبي البلاد بعد سيطرتها على مساحات أخرى خلال الأسابيع الماضية.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها سوف تنهي بشكل كامل انسحابها من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.

يذكر أن الساحة الأفغانية تشهد في الفترة الحالية مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.



ودعا ممثل أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة غلام محمد إسحاقزي، الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد حركة (طالبان) واعتبارها جماعة "مدمرة".

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن سفير أفغانستان -المعين حديثًا لدى الأمم المتحدة- حث المجتمع الدولي إلى توخي الحذر والضغط على مراكز طالبان في باكستان.

وتأتي هذه الدعوة بالتوازي مع دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا للقضاء على الملاذات الآمنة للإرهابيين على طول حدودها مع أفغانستان.

وقال أوستن - خلال اتصال هاتفي - مع باجوا، إن المخابئ الآمنة هي السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار وانعدام الأمن في أفغانستان وستلحق الضرر أيضًا بشعب باكستان.

واتهم المبعوث الأفغاني حركة (طالبان) بعدم الالتزام بوعودها التي يعتقد بأنه سبب كاف لدعوة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد المقاتلين.

كما دعا إسحاقزي باكستان إلى التوقف عن دعم وتوفير الملاذ الآمن لطالبان على أراضيها.