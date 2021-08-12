الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: الرئيس السيسى أول من اهتم بقضايا الشباب وتمكينهم

السيسي
السيسي

قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من اهتم بقضايا الشباب وتمكينهم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول من أطلق أسماء الشباب المصري الفائز بالأولمبياد على المحاور والطرق الرئيسية وهذه أول مرة يطلق أسماء أسماء الشباب على مشاريع قومية وهذا خير دليل على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، مؤكدا أننا خلال السنوات الماضية كان هناك تمكين حقيقي للشباب بفضل توجيهات السيد الرئيس، مشيرًا إلى أن الشباب المصري استطاع أن يثبت حقا أنه جدير بثقة القيادة السياسية .

 

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، أن تجربة تمكين الشباب كنواب في البرلمان أو فى الشيوخ أو في المناصب التنفيذية، معاونين للوزراء، ونواب المحافظين نجحت وبامتياز وكانت خطوة جريئة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيينهم وذلك يثبت اهتمامه الكامل بالشباب ودعمه الكبير لهم، وأصبح للشباب أكثر من منصة تحتضنهم ويستطيعون من خلالها إخراج طاقاتهم وإمكانياتهم لخدمة الوطن.

ومن جانبه قال إسلام تمراز رئيس إتحاد شباب حزب المؤتمر، وعضو المكتب السياسي للحزب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يكون رجل أفعال لا أقوال ومنذ توليه قيادة البلاد عمل على خلق تمكين حقيقي للشباب بدون أي شعارات ويأتي ذلك في إطار ثقة الرئيس بأن الشباب هم بناء المستقبل لهذا الوطن وثقته فى قدرات أبنائه الشباب المصري وإعطائهم الفرصة الحقيقية للمساعدة فى تنمية وبناء الوطن .

 

وأشار تمراز إلى أن مصر دولة شابة ويمثل الشباب فيها نسبة كبيرة من المجتمع تمثل أكثر من 65٪، وخطوة تمكين الشباب لم تأتي من اليوم ولكن بدأت منذ بداية حكم الرئيس السيسي وإقامة منصات شبابية مختلفة، استطاعت صنع قيادات شبابية  قادرة على اعتلاء المناصب الإدارية في الدولة، سواء نواب محافظين أو مساعدين وزراء، أو نواب في مجلس النواب أو اعضاء بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع أن يعطي الحق للشباب في التعبير عن نفسة والمساهمة في بناء وطن يليق بينا.

أحمد خالد ممدوح حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي أسماء الشباب المحاور

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