«التعاون الدولى» تناقش تعزيز الدعم للمبتكرين والشركات الناشئة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إنها ناقشت ريادة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للمبتكرين من الشباب والشركات الناشئة، خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور مجموعة من رواد الأعمال المصريين.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "نحتفل بيوم الشباب العالمي بالاحتفاء بشبابنا وقدرتهم على المساهمة في بناء مستقبل مستدام بأفكارهم الريادية، اجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور مجموعة من رواد الأعمال المصريين، وناقشنا ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز الدعم للمبتكرين من الشباب والشركات الناشئة".

يذكر أن وزارة التعاون الدولي أكدت أن مصر تستحوذ على نصيب كبير من صفقات الشركات الناشئة أفريقيا والشرق الأوسط بإجمالي تمويل قيمته 95 مليون دولار، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات أساسية على المستوى المحلي والإجمالي، للمضي قدمًا نحو الاتجاه الصحيح.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، من خلال تجمع الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا التي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.