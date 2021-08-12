أحمد سعد يحير جمهوره بصورة «معلقة»

نشر الفنان أحمد سعد، منذ قليل، عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "معلقة" وتوجه بسؤال لجمهوره "تفتكروا ايه"، وانهالت التعليقات من متابعي ومحبي أحمد سعد علي البوست الذي قام بنشره يتسائلون عن سر الصورة وما العمل الذي سيتبعها.

وقام المطرب تامر عاشور بالتعليق لأحمد سعد على الصورة قائلاً: "المفروض تكتب بدل spoon بدل soon يا نجم" كما علق الشاعر احمد حسن رؤول قائلاً "المفروض تعزمنا علي العشا"، ولازال أحمد سعد متكتم علي تفاصيل الصورة وما العمل الفني الذي سيتبعها ومن المقرر ان يعلن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

يشار إلي أن أحمد سعد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مؤخراً من خلال أغنية "الملوك" حيث تخطت نسب مشاهدته على اليويتوب حاجز الـ49 مليون مشاهدة، كما حققت أعلى نسبة أستماع في موقع أنغامي متفوقاً على الهضبة عمرو دياب وأنغام.