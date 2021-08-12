«بين الجواز والحرمة».. «الإفتاء» توضح حكم الشرع بتسمية المولود بهذه الأسماء

هناك العديد من الأسماء الخاصة بالمولود الجديد، أصبح عليها جدلا كبيرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي فمن بين تلك الأسماء مالك وطه وياسين، وريتاج وريماس وراما وعبدالرسول، وهناك من أكد حرمتها أنه لا يجب التسمية بها، بينما أكد البعض الآخر جواز التسمية بها خاصة أنه قد سُمى بها الكثير من الناس.

وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" رأي دار الإفتاء حول الأسماء التي حدث حولها جدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال السطور القادمة.

حكم التسمية بـ رسول الله

قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، في ردها على سؤال ورد إليها حول حكم تسمية المولود باسم رسول الله، إنه لا يجوز شرعًا التسمي باسم "رسول الله"؛ لما في ذلك من الإيهام الفاسد المعارِض لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة من أنه لا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم التسمية باسمي طه وياسين

فقد ورد سؤالا إلى الدار يقول: هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ، فأكدت على أنه يجوز شرعًا التسمية بهذين الاسمين، وعدّهما بعض العلماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم تسمية البنت باسم تبارك

وقالت الدار إنه لا مانع من ذلك شرعًا، من تسمية البنت باسم تبارك.

حكم التسمية باسم مالك

وترى الدار في فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من التسمية بهذا الاسم (مالِك)، فكلمة (مالك): على وزن فاعل من الفعل مَلَكَ، ولا حرج في التسمية بهذا الاسم وإن كان يطلق على الله عز وجل؛ لأنه يقصد به في حقنا غير ما يقصد به في حق الله تعالى؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (6/ 417): [وَجَازَ التَّسْمِيَةُ بِعَلِيٍّ وَرَشِيدٍ مِنْ الأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَيُرَادُ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مَا يُرَادُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى] اهـ.

حكم تسمية المولوة باسم راما

وحول حكم تسمية المولوة باسم راما، ردت دار الإفتاء على ذلك في الفتوى رقم 4477، بالقول: "لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنتٍ مسلمةٍ، خاصَّةً إذا كان اسم هذا الإله سببًا في هدمِ بيتٍ من بيوتِ الله، ولا يليقُ بالأسرةِ المسلمةِ أنْ تترُكَ الأسماءَ اللَّامتناهية وتتمسَّك باسمٍ ترتبط به ذكرياتٍ أليمَةٍ في نفوس المسلمين".

حكم تسمية المولودة باسم ريتاج وريماس

بينما قالت الدار أن تسمية المولودة باسم ريتاج أو ريماس، فإنها جائزة ومباحة شرعًا ولا حرج فيها.