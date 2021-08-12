انتقال آمن.. تفاصيل عملية تطوير القطارات لدخول عصر الحياة الكريمة

تشهد هيئة السكك الحديدية مرحلة تاريخية من التطوير ورفع كفاءة أحد أهم المرافق الحيوية التى يستخدمها ملايين المصريين يوميًا، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من التجديد الكامل لمنظومة السكة الحديد والاستغناء عن أى قطار متهالك بنهاية العام الجارى ٢٠٢١، فى ظل خطة طموحة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر تطوير المرافق والخدمات فى كل المحافظات.

وتعمل خطة تطوير هيئة السكك الحديدية على ٣ محاور، هى الاستغناء عن العربات القديمة والمتهالكة والاستعانة بأخرى حديثة عبر التصنيع المحلى والتعاقدات الدولية، وإعادة تأهيل الجرارات العاملة والتعاقد على توريد جرارات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل العنصر البشرى، ما يفتح الباب أمام ميلاد جديد للسكة الحديد، بعدما غاب عنها التطوير لعدة عقود، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

رفع كفاءة 1223 عربة داخل ورش السكك الحديدية ومصنع «سيماف»

يعد تطوير وتحديث الأسطول الحالى من عربات السكة الحديد أولى خطوات خطة رفع كفاءة القطارات المصرية، وذلك عبر إعادة تأهيل العربات القديمة بأيادٍ مصرية، وذلك داخل الورش المختلفة للسكة الحديد، ومنها ورش المنيا وأبوزعبل وأبوراضى وطنطا.

وتشهد الورش المختلفة بالسكة الحديد عملية تطوير ورفع كفاءة وتحسين حالة ١٠٢٣ عربة قطارات، من أصل ١٢٢٣ عربة، بتكلفة نحو نصف مليار جنيه، مع تطوير ٢٠٠ عربة أخرى بمصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتم بالفعل الانتهاء من إعادة تأهيل وتحديث ٤٨٠ عربة، ومن المقرر أن يجرى الانتهاء من باقى العربات بنهاية العام الجارى.

وفور انتهاء عملية إعادة التأهيل، التى تمت محليًا بنسبة ١٠٠٪، أدخلت هيئة السكة الحديد عددًا من العربات الجديدة ضمن القطارات المحسنة، التى تحمل اسم «تحيا مصر»، والتى تعمل فى ١٣ خطًا، من بينها خطوط القاهرة- الإسكندرية، والقاهرة- إيتاى البارود، والقاهرة- الفيوم، ومنوف- طنطا، وطنطا- المنصورة، والبصيلى- رشيد، وغيرها.

استقبال مئات الجرارات الجديدة وتوريد 1300 عربة بينها 500 «مكيفة»

ثانى محاور خطة تطوير قطاع السكك الحديدية يتمثل فى توريد عربات قطارات جديدة، وهو الملف الذى شهد تعاقد وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، مع شركة «ترانسماس هولدينج» الروسية، على توريد ١٣٠٠ عربة، بتكلفة تصل إلى ١.٠٦٥ مليار يورو، فى أضخم صفقة بتاريخ هذا المرفق الحيوى.

وشمل الاتفاق المبرم مع الشركة الروسية تصنيع وتوريد ٥٠٠ عربة مكيفة «درجة ثالثة» لبدء خدمة جديدة تُوفر لأول مرة فى تاريخ السكك الحديدية المصرية، بأن تكون عربات «الغلابة» مكيفة، إلى جانب ١٨٠ عربة درجة ثالثة فاخرة، و٩٠ عربة درجة أولى مكيفة، و٣٠ عربة «بوفيه» مكيفة، فضلًا عن ٥٠٠ عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

واستقبلت هيئة السكك الحديدية ٤٦٤ عربة ذات تهوية ديناميكية «عادية»، ليتبقى ٣٦ عربة فقط من هذه النوعية، وتوافدت تلك العربات على شكل دفعات، بواقع ٣٥ عربة شهريًا، فى ظل أن التعاقد المبرم مع الشركة الروسية ينص على الانتهاء من التوريد خلال ٤٠ شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد، واستُبدلت القطارات القديمة التى تعمل على الخطوط الطولية بتلك القطارات الروسية بالفعل.

وفى الأسبوع الماضى وصلت ٤ عربات مكيفة درجة ثالثة، وبنهاية الشهر الجارى ستصل ١٦ عربة أخرى، ليصبح الإجمالى ٢٠ عربة من أصل ٥٠٠ تم التعاقد على توريدها، على أن يبدأ تشغيلها منتصف سبتمبر المقبل، وهذه العربات يتم توفيرها فى المرفق لأول مرة، لتنهى بذلك تدنى جودة قطارات «الغلابة»، من خلال توفير عربات درجة ثالثة مكيفة بسعر أقل من الدرجتين الأولى والثانية.

ومن المنتظر أن يشهد العام الجارى استكمال إجراءات التعاقد على توريد ١٠٠ عربة نوم جديدة، والتعاقد على توريد ١٠٠٠ عربة بضائع مختلفة، مع شركة «سيماف»، إلى جانب تجديد أسطول عربات القوى، بالتعاون مع الشركة ذاتها.

واستقبلت هيئة السكك الحديدية ١١٠ جرارات، تم التعاقد عليها مع شركة «جنرال إلكتريك»، فى أكبر صفقة جرارات فى تاريخ الهيئة، والتى تتضمن- بجانب توريد الـ١١٠ جرارات جديدة- إعادة تأهيل ٨١ جرارًا، بتكلفة إجمالية تبلغ ٦٠٢ مليون دولار، علمًا بأن الهيئة أدخلت تلك الجرارات للخدمة تباعًا مع العربات الروسية الجديدة.

وخلال الشهر الجارى، تتعاقد هيئة السكك الحديدية مع شركة «أب تيك» الأمريكية- الاسم الجديد لـ«جنرال إلكتريك»- على توريد ١٠٠ جرار جديد للمرفق، على أن يبدأ توريد تلك الجرارات خلال عام من تفعيل التعاقد، وتحديدًا فى أغسطس ٢٠٢٢، بتكلفة تبلغ نحو ٢٨٠ مليون دولار. كما سيتم التعاقد على توريد ٥٠ جرارًا جديدًا، وإعادة تأهيل عدد ٥٠ جرارًا أخرى، وإجراء عمرة لـ٤١ جرارًا فى ورش «إيرماس» التابعة لهيئة السكك الحديدية، خلال الشهر المقبل، وفقًا لصفقة مبرمة مع شركة «بروجريس ريل لوكومتيف» الأمريكية.

أما عن الجرارات القديمة الموجودة ضمن أسطول السكك الحديدية، فتوجد ٧٧٠ جرارًا قديمًا، بينها جرارات متهالكة مر عليها ما يقرب من ٤٠ عامًا ولا تصلح لإعادة التأهيل، لذا سيتم «تخريدها» وبيعها خردة، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالجرارات التى يمكن تأهيلها، ستعيد هيئة السكك الحديدية تأهيل ١٧٢ جرارًا، منها ٨١ جرارًا مع شركة «جنرال إلكتريك»، تم الانتهاء من ٢٦ جرارًا منها بالفعل، و٥٠ مع شركة «بروجريس ريل لوكومتيف» الأمريكية، و٤١ فى ورش «إيرماس»، وسيتم تسلم أول جرار من «إيرماس» خلال الشهر الجارى.

وضمن خطة رفع كفاءة التشغيل، سيتم توريد ٦ قطارات كاملة جديدة، وفقًا لصفقة مع شركة «تالجو» الإسبانية، ومن المنتظر وصول أول قطار منها فى الشهر المقبل.

دورات للعاملين فى التعامل مع الركاب وتأهيل فنى لتنمية المهارات

تسعى هيئة السكك الحديدية لرفع كفاءة العنصر البشرى، وذلك لتطوير ودعم العامل المصرى ضمن خطتها لتوفير حياة كريمة للعاملين ورفع كفاءتهم وزيادة خبراتهم وإطلاعهم أيضًا على الخبرات الأجنبية. وتعاقدت الهيئة مع شركة «جنرال إلكتريك» لتأهيل وتدريب ٢٦٠ عاملًا ومهندسًا لرفع كفاءتهم فى التعامل مع الجرارات الجديدة التى توردها الشركة للهيئة.

كما يتم توفير دورات نفسية واجتماعية للعاملين ممَن يتعاملون مع الراكب بشكل مباشر، وذلك لتعليمهم كيفية ضبط النفس، فضلًا عن حل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية التى قد تؤثر سلبًا على التعامل مع الركاب، وبالتالى التسبب فى إزعاجهم وعدم تقديم خدمة تليق بالمواطنين.

وخططت الهيئة كذلك لتحويل المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى كلية تكنولوجية بنظام ٤ سنوات، وذلك اعتبارًا من عام «٢٠٢١/ ٢٠٢٢» وذلك للاعتماد على الخريجين من تلك الكلية للعمل فى مرفق السكة الحديد.

وتستمر الهيئة فى تطبيق خطتها بتعيين أفضل العناصر من المهندسين والفنيين، وتشترط ضرورة اجتيازهم الاختبارات «الطبية والنفسية واللياقة والأمنية والهيئة»، وذلك بالتعاون مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة، واستكمال تدريبهم فى معهد «وردان» التابع لمرفق السكة الحديد.

وتنفذ هيئة السكك الحديدية دورات تدريبية لتحسين المستوى لكل المستويات التشغيلية، إلى جانب تدريب السائقين والمهندسين داخل مصر وخارجها من خلال الشركات الموردة للوحدات المتحركة وأنظمة التحكم والإشارات.

وتستمر الهيئة فى فرض الرقابة على العاملين بالمرفق من خلال إجراء تحليل مخدرات بشكل شهرى ومفاجئ للعاملين فى كل المناطق التابعة للسكة الحديد، وذلك لضبط عملية تعاطى المخدرات لدى البعض، الأمر الذى قد يتسبب فى وقوع كارثة بالسكة الحديد، ومن يثبت تعاطيه المخدرات يتم استبعاده من العمل الخاص به.