قوات الجيش اليمنى تحرز تقدمًا فى مواقع مهمة غرب مأرب

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا كبيرًا في مواقع مهمة غرب محافظة مأرب.

وقالت قناة الفضائية اليمنية إن قوات الجيش حررت تلك المواقع عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، عقب سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت خلال الساعات الماضية غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات المليشيا، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكبّد الجيش اليمني، الثلاثاء الماضى، ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة الكسارة بالأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (سبتمبر نت): أن الجيش اليمني حرر عدة مواقع في جبهة الكسارة عقب معارك خاضها مع ميليشيا الحوثي، التي لاذت بالفرار، إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات الميليشيا، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.