«لو متجوزتهاش إنت هتجوزها أنا».. كيف تدخل فريد شوقي لزواج دلال عبد العزيز وسمير غانم؟

حكى الفنان سمير غانم، عن أول زيجة في حياته قبل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وكان ذلك في بداية مشواره الفني.

سمير غانم، أكد أنه تزوج من صومالية في شبابه كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، وأن فترة زواجهما استمرت لمدة عام واحد فقط وانفصلا بعدها.

أضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية one: "أن مَن شجعه على الزواج بها هو صديقه الفنان الراحل الضيف أحمد، وأنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوًا في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

دلال عبد العزيز

التقت الفنانة دلال عبد العزيز بالفنان سمير غانم خلال مشاركتها في مسرحية "أهلا يادكتور" بعد أن قدمها الفنان جورج سيدهم.

أعجبت "دلال" بـ"سمير" لأنها حسب تعبيرها في برنامج "صاحبة السعادة" "احتواها"، لكنه كان يخشى المسئولية التي يتحملها بسبب الزواج.

حاولت الفنانة الراحلة أثناء سمير غانم عن قرار إحجامه عن الزواج، واستمرت محاولاتها لسنوات طويلة، تدخل فيها بعض الفنانين لإقناعه بالزواج منها، وكان من بين هؤلاء الفنان فريد شوقي.

روى الناقد الفني طارق الشناوي في برنامج "رأي عام" على شاشة قناة "ten" أن الفنان فريد شوقي أخبر الفنان سمير غانم "لو إنت متجوزتهاش، هتجوزها أنا".

كما حكى "الشناوي" أن الفنانة لبلبة نصحت سمير غانم بالزواج لحاجته إلى شخص يهتم به، خاصة وأنه يحتاج لامرأة تحبه أكثر مما يحبها، وهو ما يتوفر في الفنانة دلال عبد العزيز.

بعدما انتشرت قصة حب الفنانة دلال عبد العزيز بالوسط الفني، إذ كانت تردد أمام الجميع أنها "مدام سمير غانم"، وبعد هذه المحاولات تزوجا عام 1984، وسط توقعات كبيرة بالفشل. حسبما أشار "الشناوي".

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز ولدت في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.