بـ«الطبل البلدى».. استقبال حافل للبطلين فريال أشرف وأحمد الجندى بمطار القاهرة (فيديو)

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، اليوم الخميس، البطلين فريال أشرف وأحمد الجندي في مطار القاهرة الدولي بالطبل البلدي.

وجهز المسؤولون حافلة مكشوفة تجوب بالبطلين شوارع القاهرة احتفالا بهما، وسط تواجد جمهوري.

وقد وصلت البعثة المصرية للقاهرة من طوكيو اليوم الخميس، بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد، وتضم فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه، أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، والإداريين والبعثة الطبية وسوف تصل البعثة للقاهرة في تمام الخامسة و20 دقيقة مساء اليوم الخميس.

وكانت البطلة الذهبية نجحت في حصد ميدالية ذهبية تاريخية لمصر، خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه، وصعدت فريال أشرف إلى نصف النهائي بعدما حققت فوزين وتعادل وخسارة وحيدة في المجموعة الثانية، حيث تمكنت من الفوز على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة (5-4) في مباراة نصف نهائي.

وبذلك تكون فريال أشرف أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية بعد تحقيق جيانا فاروق الميدالية البرونزية التاريخية لمصر، وتعتبر هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد، منذ الميدالية الذهبية التي حققها كرم جابر في أولمبياد سيدني 2000.

وفور حصولها على الميدالية الذهبية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

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