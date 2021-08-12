ضبط المتهم بالتعدى على طفل بالضرب فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على طفل بالضرب في بورسعيد.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة بورفؤاد ثاني بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من أحد المواطنين، حارس عقار كائن بدائرة القسم، بتداول مقطع فيديو بين بعض المواطنين بالمنطقة محل سكنه، يظهر خلاله نجله 5 سنوات يحمله أحد الأشخاص، مقيم بذات العقار محل عمله، حيث سقط من نجله جزء من ملابسه حال حمله وتعدى المشكو في حقه عليه بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو مع الطفل المذكور، كما أمكن ضبط القائم على تصوير الفيديو المشار إليه، أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول، وبمواجهته أقر بتصويره مقطع الفيديو على سبيل الدعابة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.