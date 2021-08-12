الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمطار القاهرة

بحضور وزير الشباب.. زفة بلدى لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف «صور»

وزير الشباب خلال
وزير الشباب خلال استقبال فريال أشرف

شهد محيط مطار القاهرة، الخميس، وجود فرقة زفة بلدي وفرقة طبل ومزمار لاستقبال البطلة الأوليمبية المصرية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأوليمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم، الطائرة القادمة من الدوحة على متنها فريال أشرف، والبطل الأوليمبي أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية وباقي بعثة مصر للكاراتيه، وذلك على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ترانزيت، وسط استعدادات خاصة ومكثفة وإجراءات لوصولهما.

 زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لاستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

 زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأوليمبية المصرية، أتوبيسا مكشوفا أمام الصالة لاستقبالهما ونقلهما لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهما.

 

 زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف

ويتواجد في استقبال فريال أشرف، في مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، ومحمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

 زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف

وقرر اتحاد الكاراتيه إقامة استقبال استثنائي وتاريخي للبطلة الذهبية وذلك من خلال إقامة زفة بلدي سيكون في استقبالها خارج المطار قبل استقلال حافلة مكشوفة إلى المركز الأوليمبي بالمعادي، ويتواجد مدربون من مختلف القطاعات التابعة للاتحاد في استقبالها.

 

 زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأوليمبية المصرية فريال عبدالعزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأوليمبياد عليها.

زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
زفة بلدي لاستقبال بطلة الذهب فريال أشرف
بحضور وزير الشباب استقبال البطلة فريال اشرف بالمزمار البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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