السباحة والزومبا أبرزها.. أفضل التمارين للتخفيف من التهاب المفاصل

يعاني الكثيرون من آلام التهاب المفاصل، فقد تكون ممارسة الرياضة هي آخر ما يخطر ببالهم للتخفيف من آلالامها، ولكن التمارين المنتظمة لا يمكن أن تحسن الأعراض فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في منع حدوث الألم في المستقبل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أفضل 6 تمارين لالتهاب المفاصل وفقًا للموقع الطبي “health”.

التمارين الأفضل للتخفيف من ألم التهاب المفاصل

السباحة

ينصح كل من دكتور جرير، والدكتور "جالوتشي" بممارسة السباحة أو التمارين الرياضية المائية، أن السباحة مفيدة للمفاصل والقلب في نفس الوقت".

وأوضح الدكتور جالوتشي: أنه "في حمام السباحة، تتراوح درجة الحرارة ما بين 70 و 85 درجة، كما تعتبر السباحة تمرينًا لا يتحمل فيه الوزن، بالإضافة إلى أن دفء الماء يساعد في تنشيط الدورة الدموية أيضًا"، كما يمكن أن يؤدي تحسين الدورة الدموية أيضًا إلى تحسين صحة المفاصل، وحمل الأكسجين والمواد المغذية المهمة إلى أنسجة المفاصل.

التمارين الهوائية الخفيفة

قال الدكتور جالوتشي إن التمارين الهوائية تعمل أيضًا على تليين مفاصلك، وعليك أن تضع في اعتبارك أى نوع التمارين الهوائية التي ستختارها، فيكن أن تكون رياضة الزومبا Zumba أو الجري في الهواء الطلق تأثيرًا مفيدًا جدًا لك، ولكن المشي يوميًا حول منطقتك أو ركوب دراجتك الهوائية، أو المشي السريع على جهاز المشي هي طرق رائعة لتعزيز صحة القلب دون الإضرار بمفاصلك.

تماربن اليوجا والبيلاتس

سواء كنت في المنزل أو لا، يمكن تمارين اليوجا أو البيلاتيس أن يقطعان شوطًا طويلاً نحو زيادة توازنك وحركتك ومروة جسمك، فهذه الأنشطة منخفضة التأثير ولكنها تستخدم أجزاء كثيرة من جسمك لمرونة جسمك، بالإضافة إلى، أنه غالبًا ما يكون لليوجا والبيلاتس فوائد لصحتك العقلية أيضًا، فقد تلاحظ أنك أكثر استرخاءً، وأقل قلقًا، وتنام بشكل أفضل، مع تحسن الحالة المزاجية ومستويات الطاقة لديك، عندما تدمج هذه التمارين في روتينك.

تمارين تمدد

تتميز تمارين الإطالة بأهميتها، لاستخدام مفاصلك وعضلاتك دون إصابة نفسك، خاصة إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة، فيمكنك القيام بتمارين إطالة الجسم بالكامل أو عزل أجزاء معينة الجسم من التمرين، إذ كنت تعاني من ألم خاص باليدين أو الأصابع أو الركبتين أو الرقبة.

تمارين القوة

يمكن للعضلات القوية أن تحمي المفاصل المصابة، لذا فإن تدريب القوة هو إضافة ذكية لروتينك الرياضي، كما وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت عام 2001 في مجلة Arthritis and Rheumatism، تأثير تدريب القوة على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي على مدى عامين، وخلصت إلى أن المرضى الذين أجروا تدريبات القوة لمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع قد لاحظوا تحسن في القوة البدنية وفى وظيفة المفاصل.

ويقترح الدكتور جالوتشي استخدام مجموعة متنوعة من المعدات للقيام بتمارين القوة، بما في ذلك أشرطة المقاومة، وأوزان اليد، ورقع الأثقال، والتأكيد على التمرين بالحركات خفيفة الوزن، عالية التكرار، وذلك لتجنب الضغط على المفاصل.