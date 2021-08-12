الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حلم أبيض بخطين حُمر.. جمهور الزمالك يحلم بنهاية السنوات العجاف

الزمالك
الزمالك

تعادل الأهلي في مواجهته مع الإسماعيلي في الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، ليُمهد الطريق أمام منافسه التقليدي (الزمالك) نحو حلم اقتناص اللقب بعد غياب 6 سنوات عِجاف دون أن يزور الدِرع ميت عُقبة.. أفراح كبيرة يعيشها جماهير الأبيض الذي كان يُشارك الأحمر صدارة الدوري قبل هذه الجولة، بأفضلية الأهداف للأخير، لكنها زادت مع قذيفة الإسماعيلي التي فرضت التعادل على نتيجة المباراة لتنتهي بهدف لكلًا منهما، ونقطة يقتسمها الفريقان، تترك فارقًا بين الأهلي والزمالك بنقطتين لصالح الأبيض.

جماهير الزمالك باتت تتطلع لأن تنتهي السنوات العِجاف، ويُعيد هذا الجيل أمجاد الأبيض، فرغم تتويج الفريق بكأسي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، في هذه السنوات، إلى جانب التتويج بكأس مصر، غير أن اقتناص لقب الدوري من الأهلي، تبقى فرحته مميزة لجمهور الأبيض.

«أتمنى أن يكونوا رجالًا يشعرون بقيمة الفانلة البيضاء التي يرتدونها».. يقولها أحمد عبد الرحيم، أحد مشجعي الزمالك، مضيفًا: أربعة مباريات فقط تفصلنا عن التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم.. يجب عليهم أن يلعبوا كل مباراة فيها كما لو كانت مباراة كأس.. ليس هُناك حل آخر.. وسيكون الدوري في ميت عقبة بإذن الله.

أما يحيى سامي، حارس مرمى، ومشجع زملكاوي، قال إن سببين رئيسيين وراء تحقيق الألقاب؛ هما الاستقرار واللعب برجولة في الملعب.. متابعًا: اللجنة الحالية (التي تُدير نادي الزمالك) قادرة على تحقيق الاستقرار، وإذا استمر الفريق باللعب بنفس الروح، سوف يحقق لقب الدوري المصري.

كثيرون من مشجعي الزمالك احتفلوا بهدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي، وانفرادهم بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الوصيف (الأهلي)، لكن الفكاهة وروح المداعبة بين جماهير الكرة المصرية لم تتجاهل مباراة الزمالك المنتظرة أمام الإسماعيلي، فقال مشجعي الأصفر موجهين رسالتهم لجمهور الأحمر: «نكدنا عليكم بهدفنا الليلة، ومكتوب عليكم تشجعونا في مباراتنا اللي جاية قدام الزمالك». في إشارة إلى أن تعثر الزمالك بالهزيمة أو التعادل أمام الإسماعيلي، مع فوز الأهلي، سوف يُعيد للأحمر صدارة الدوري بفارق الأهداف، وبعدد نقاط متساوي.

الاهلى الزمالك الاسماعيلى الاهلي والزمالك الدورى المصرى

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