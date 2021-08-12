الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية فى أفغانستان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلاد فورا

أفغانستان
أفغانستان

دعت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الخميس، جميع مواطنيها في شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، بحسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت.

وذكر البيان أن "السفارة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي “سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان”.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، أشارت أمس الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها وإجلاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان.

وأكد الإعلام الأمريكي، أن تلك المقترحات هي أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وسيطرة حركة طالبان على عدة مدن.

كما أعلنت حركة طالبان الأفغانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، السيطرة على السجن المركزى في قندهار جنوبي أفغانستان وإطلاق سراح مئات المعتقلين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 361 من عناصر حركة طالبان وإصابة 145 آخرين، خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الدفاع وقوات الأمن في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وقال فؤاد أمان نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع وفقًا لوكالة أنباء (بختار) الأفغانية، أمس، إن قوات الأمن وقوات الدفاع نفذت عمليات عسكرية، بالإضافة إلى اشتباكات وقعت مع حركة طالبان، أسفرت عن مقتل 361 من عناصر الحركة وإصابة 145 آخرين بأقاليم (كونار - نانجرهار - لوجار - باكتيا - باكتيكا - ميدان ورداك - قندهار - سار أي بول - تاخار - قندوز - بغلان).

وأضاف أن العمليات العسكرية أسفرت أيضا عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التابعة لحركة طالبان.

كابول أفغانستان الأمريكيين سمنغان تخار

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