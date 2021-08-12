الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية دور الشباب فى تأمين الانتقال وحماية الثورة

حمدوك
حمدوك

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن حكومته تعمل على تهيئة كل السبل كي يُسهم الشباب بدور رائد في رحلة البناء وتأمين الانتقال الديمقراطي وحماية الثورة والوصول بها إلى أهدافها ونقل السودان للمكانة التي يستحقها بين الأمم.

وقال حمدوك، في خطاب بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن الشباب هم رهاننا الأول والكبير في استكمال رحلة التغيير لتأسيس نظام ديمقراطي راسخ، وفي إنجاح مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام)، فهي مبادرة للعمل معا لأجل مستقبل أفضل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك على أن الشباب هم مفتاح حل كل الأزمات الوطنية الموروثة، وأساس الانتقال الديمقراطي، موضحا أن الشباب هم أساس أولويات الحكومة التي تحكم عملها خلال الفترة القادمة من عمر الانتقال التاريخي الذي يمر به السودان.

وبحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس، مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم خان، تسليم متهمي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة.

ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، الأربعاء، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء: التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، موضحا أن "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة".

وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.

وقال عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية: إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للسودان، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.

أضاف قمر الدين: أن المدعي العام أكد لرئيس الوزراء أن زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لأن ذلك لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما أيضا لإظهار التغيير الذي حدث بالسودان للعالم، وهو ليس تغييرا ظاهريا وإنما تغيير مؤسسي.

وقدّم كريم خان شرحا لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، الذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتاً إلى أن محاكمة على كوشيب (الذي قام بتسليم نفسه قبل شهور)، سوف تبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم. 

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