الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائى لفيلم «الكاهن» تمهيدًا لطرحه بالسينمات

أبطال وصناع فيلم
أبطال وصناع فيلم الكاهن

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الكاهن البوستر الدعائي الأول للفيلم الذي يخوض بطولته كوكبة كبيرة من نجوم الفن تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وجاء البوستر الدعائي بشكل جديد ومختلف وظهر عليه سيدة ترتدي قناعا في ثوب الكاهن كنوع من الإثارة والتشويق قبل طرح الإعلان الدعائي للفيلم والمقرر له الأيام القليلة المقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن، حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة أبطال العمل وتكون هي محور أحداث الفيلم.

 

 

أبطال وصناع فيلم الكاهن

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم كل من النجمة التونسية درة، والفنان إياد نصار، والنجم محمود حميدة، والنجم حسين فهمي، والفنان فتحي عبدالوهاب، والنجم جمال سليمان، وحنان سليمان، وأحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

 

وأشار مخرج العمل عثمان أبولبن في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن الفيلم يختلف بشكل جذري وكبير ولكن لا يصلح أن يكشف عن تفاصيل القصة بكاملها حتى تكون مفاجأة للجمهور، معبرا عن سعادته بكونه مخرجا لفيلم يضم نخبة كبيرة من الفنانين، ومؤكدا أن العمل يتضمن عددا من الخطوط الدرامية بين الرعب وأفلام الأكشن، من خلال التأثر الكبير بالتكنولوجيا الجديدة.

 

وأضاف أن هناك علاقة قوية تجمع مع بعض أبطال العمل من خلال انهم تعاونوا من قبل في أعمال فنية مختلفة وهناك آخرين يتعاون معهم لأول مرة، مؤكدا أنه تعاون مع كل من درة وجمال سليمان في مسلسل صديق العمر 2014، والنجم إياد نصار في مسلسل المواطن إكس عام 2011، مشيرا إلى أن التعاون مع الفنانين فتحي عبدالوهاب وحسين فهمي يعد أول مرة، كما تجمعه علاقة صداقة وطيدة مع النجم محمود حميدة منذ عدة سنوات.

محمود حميدة الفنان إياد نصار حسين فهمي فتحي عبد الوهاب جريدة الدستور دور العرض السينمائي النجم محمود حميدة فيلم الكاهن لكاهن الكاهن

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