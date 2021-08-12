لطلاب الشهادات المعادلة.. خطوات الحصول على كود الدخول والرقم السرى لموقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات التى يتبعها طلاب الشهادات المعادلات العربية والأجنبية، لتسجيل البيانات الأساسية والحصول على كود الدخول والرقم السرى على موقع التنسيق الإلكترونى وهي كالآتي

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg).

- يعقب ذلك دخول الطالب على صفحة الشهادات المعادلة، ويضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري"، وتظهر للطالب شاشة التعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدًا، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها، مع مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة، وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب وتسجيل بياناتها، وتشمل: (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط على مفتاح التالي.

- تسجيل بيانات الطالب (الاسم – البريد الإلكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب – تاريخ الميلاد- عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط علي مفتاح التالي.

- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري .

ومن ناحية أخرى بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات وهي كالتالي

كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان, كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) ، شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

إضافة إلى كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية)، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق.