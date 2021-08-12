برلمانى: تقدمت بمشروع قانون لتحويل الدعم العينى للخبز لـ«نقدى مشروط»

للقضاء على التلاعب..

تقدم الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الدعم العيني" دعم الخبز" لنقدي مشروط ، في دور الانعقاد الأول على أن يدرج على جدول أعمال دور الانعقاد الثاني.

وقال رضوان في تصريحات، لـ" الدستور"، إن دعم رغيف الخبز لا يصل للمستهلك بالشكل المطلوب، حيث يهدر ثلثًا من قيمة الدعم بأبواب خلفية للفساد، فيما يدعم أصحاب الأفران بثلث آخر، ويبقى الثلث الأخير وهو الدعم الحقيقي الذي يصل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحويل الدعم العيني لنقدي مشروط سيسهم في أن يصل الدعم لمستحقيه دون أبواب خلفية للفساد بدلًا من أن يهدر بحيث يحصل الفرد على مبلغ مالي من 150 : 200 جنيه ويمكن للمواطن شراء احتياجاته من أي محل وهو ما سيجعله يشتري فقط ما يحتاجه.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأفران ستعمل على إنتاج خبز جيد مثلما يحدث في كل دول العالم لأن سعره سيكون به هامش ربح وسيضرون في خضم المنافسة لإنتاج متميز ومنافس، وبالتالي تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن نيته لرفع سعر الخبز خلال افتتاح المدينة الصناعية للغذاء قائلًا: "حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف".

وسبق أن نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن تحويل دعم الخبز العينى إلى دعم نقدى، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهذه الأنباء، موضحة أن منظومة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائياً على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مشددة على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى تغيير.