صربيا: 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في صربيا تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 729 ألفًا و150 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الصربية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الخميس، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7152 حالة عقب تسجيل وفاة واحدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ الآن 823 مريضًا من بينهم 23 شخصًا تم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وأجرت صربيا على مدار، أمس، 11 ألفًا و413 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاختبارات إلى 4 ملايين و789 ألفًا و840 اختبارًا على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.