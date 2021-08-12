إطلالات الساحل.. كيف تألق محمد فراج وبسنت في حفل زفاف نيللي كريم

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على حضور عقد قران الفنانة نيللي كريم على لاعب الإسكواش هشام عاشور فى إحدى المنتجعات الساحلية أبرزهم كان الثنائي محمد فراج وزوجته بسنت شوقي اللذان تألقا فى حفل الزفاف بإطلالات ساحلية لفتت إليهما الأنظار.

إطلالة بسنت شوقي

تألقت بسنت شوقي بفستان أصفر اللون فضفاض يناسب أجواء الساحل، ولفتت الأنظار بأقراط ذهبية بارزة بأزياء من تنسيق paulafashionhouse.

الناحية الجمالية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المكياج الناعم، بألوان النود الهادئة، حيث وضعت أحمر الشفاه فاتح جلوسي، لامع، بلمسة فنية من خبير تجميل المشاهير sharifftanyous.

تصفيفة الشعر

اعتمدت بسنت شوقي تسريحة الشعر الضفيرة المرفوعة، التى جاءت مناسبة مع إطلالتها المفعمة بالحيوية.

إطلالة محمد فراج

فيما تألق الفنان محمد فراج بأزياء راقية، حيث اختار ارتداء قميصًا باللون الأبيض، ونسق معه بنطلون لونه بيج، وهى الألوان التى عادة ما يفضل ارتداؤها فى المناسبات المهمة.

وهنأت بسنت شوقي العروسين عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة لهم ألف مبروك لأجمل عروسة نيللي كريم، وهشام عاشور، بارك الله لكما، مضيفة: أنها كان من دواعي سرورها لحضورها يومهم المميز.

إطلالة نيللي وهشام

أطلت نيللي كريم في حفل عقد قرآنها بإطلالة ساحرة، حيث تألقت بالفستان الـ"أوف وايت" بستايل السك، الذى جاء مزينًا بالورود البارزة على الأكتاف من تصميم مصممة الأزياء المصرية، ميسون يايا، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الناعمة، وجعلت شعرها مرفوعًا، وجزءا منه منسدلًا، بلمسة من الفنان كريس.

فيما تألق العريس هشام عاشور في حفل زفافه ببدلة أنيقة من اللون الأبيض، ونسق مع إطلالته نظارة شمس أنيقة، تناسب أجواء الشاطئ الذى يٌقام "الفرح" بالقرب منه، في الساحل الشمالي.