استقبال فريال: جمهور وحافلة مكشوفة في انتظار بطلة الذهب (صور)

وصلت، مساء الخميس، حافلة مكشوفة مطار القاهرة الدولي والمقرر أن تجوب بها بطلة مصر فريال أشرف شوارع القاهرة؛ احتفالاَ بقدوم بطلة أولمبياد طوكيو من العاصمة اليابانية بعد مشاركتها في البطولة الدولية، حيث تواجد عدد من الجمهور على بوابات الاستقبال في انتظار وصولها بزفة بلدي لاقت إعجاب الحاضرين.

استقبال فريال

ووصلت البعثة المصرية مطار القاهرة قادمة من طوكيو بعد المشاركة في أولمبياد 2020وضمت البعثة فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، إضافة إلى طاقم الإداريين والبعثة الطبية.

استقبال فريال

ونجحت بطلة مصر في حصد ميدالية ذهبية تاريخية لمصر خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد فوزها في المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه وصعدت فريال أشرف إلى نصف النهائي بعدما حققت فوزين وتعادل وخسارة وحيدة في المجموعة الثانية، حيث تمكنت من الفوز على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة (5-4) في مباراة نصف نهائي.

استقبال فريال

بذلك تكون فريال أشرف أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية بعد تحقيق جيانا فاروق الميدالية البرونزية التاريخية لمصر، وتعتبر هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد، منذ الميدالية الذهبية التي حققها كرم جابر في أولمبياد سيدني 2000.

استقبال فريال

وفور حصولها على الميدالية الذهبية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية على الكوبري الجديد الذي يتقاطع مع أعلى الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

استقبال فريال

استقبال فريال

استقبال فريال