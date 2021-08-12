 «برلمانية حماة الوطن»: تمكين الشباب يحظى باهتمام رئاسى غير مسبوق

وجه اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لشباب مصر، للثقة في قدراتهم وتقديرا لدورهم في تحقيق التنمية لأوطانهم.

وقال اللواء حاتم حشمت إن شباب مصر يعيشون أزهى عصورهم من التمكين وإتاحة الفرص وتولي المناصب القيادية، وتقديم الدعم والرعاية لهم على كل الأصعدة والمستويات، من خلال إتاحة مساحات المشاركة في التدريب والتأهيل، ليكون جيلا قادرا على القيادة والنهوض بالوطن.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبنت نظرية التأهيل والتدريب قبل التمكين، وبدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، فضلا عن دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، التي لاقت ترحيبا وصدي كبيرا وأثبتت نجاحها بامتياز، بالإضافة إلى عقد أكثر من نسخة من منتديات شباب العالم، التي أسهمت في دعم جهود مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية والتطوع لأحد الأضلاع الرئيسية في التنمية المستدامة 2030.

وختم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلا: "لأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا الشكل من التمكين الشبابي في مصر، التي ظهرت جليا من جانب القيادة السياسية وبدعم رئاسي غير مسبوق، بتمكين الشباب في المناصب والوظائف، فرأينا وزراء ونواب وزراء ومحافظين ونواب محافظين وأعضاء بالغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ، وكثيرا من الوظائف القيادية الأخرى، مما يؤكد أن الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ماضية بكل قوة فى توفير كل سبل الإتاحة لتمكين الشباب المصرى من المشاركة الجادة فى بناء الجمهورية الجديدة.

ويحتفل العالم اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، بيوم الشباب العالمي، باعتبارهم الخطوط الأمامية للنضال وشركاء في التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث يهدف الاحتفال بيوم الشباب سنويًا إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم، بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.